KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:49, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент «Қорқыт ата» халықаралық әуежайының жаңа терминалымен танысты

    АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қызылорда облысына сапары «Қорқыт ата» халықаралық әуежайының жаңа терминалымен танысудан басталды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қзыметі.

    Президент «Қорқыт ата» халықаралық әуежайында
    Фото: Ақорда

    Президентке әуежай қызметі, ішкі және халықаралық әуе рейстеріне қызмет көрсету процесі жөнінде баяндалды.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысына жолаушыларды тіркеу және тексеру аймақтары, шекаралық-кедендік бақылау пункттері, күту залы, сондай-ақ автоматтандырылған жүк беру жүйесі көрсетілді.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Ақорда

    Жаңа терминал былтыр қараша айында ашылған. Жобаға 16,6 миллиард теңге көлемінде жеке инвестиция салынды.

    Рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область
    Фото: Ақорда

    Жергілікті бюджеттен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын жүргізуге 4,3 миллиард теңге бөлінді.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Ақорда

    Осыған дейін Президенттің жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барғаны туралы жаздық.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Ақорда
    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Ақорда

     

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қызылорда облысы Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар