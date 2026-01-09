KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:00, 09 Қаңтар 2026

    Президент Құрылыс кодексіне қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сәулет, қала құрылысы және құрылыс мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заңына қол қойды.

    Кодекстің мәтіні баспасөзде жарияланады. 

    Айта кетелік, Мәжіліс Құрылыс кодексіне Сенат енгізген түзетулермен келіскен еді.

    Сонымен қатар Мемлекет басшысы сапасыз материалдарды пайдалану, құрылысқа қатысты ережелерді және қауіпсіздік талаптарын сақтамау — нағыз қылмыс екенін айтып, құрылыс компанияларының жауапкершілігін күшейту қажет екенін ескерткен еді

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
