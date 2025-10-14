Президент «Лукойл» компаниясының мерейтойлық іс-шарасына қатысты
АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев «Лукойл» компаниясының Қазақстандағы қызметіне 30 жыл толуымен құттықтады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
— «Лукойл» — елімізде табысты жұмыс істеп жатқан беделді компанияның бірі. 1995 жылы Қазақстанға алғаш қадам басқан компанияның еліміздегі абырой-беделі зор деп айтуға толық негіз бар. Бұл — табанды еңбек пен терең жауапкершіліктің арқасы екені сөзсіз. Бұдан бөлек, «Лукойл» компаниясы Қазақстан мен Ресей арасындағы серіктестікті нығайта түсуге мол үлес қосып жатыр. Кәсіпорын елдеріміздің экономикалық әлеуетін нығайтып, ырысты ынтымағымызды арттыруда. Тарихқа үңілсек, «Лукойл» компаниясының қазақ жеріндегі қызметі «Құмкөл» жобасынан бастау алды. Кәсіпорын жемісті жұмыс істеп, ширек ғасырдан астам уақыт ішінде орасан зор табысқа қол жеткізді. Атап айтқанда, «Лукойл» Қазақстанның мұнай-газ саласына 12 миллиард доллардан астам қаржы салды, 94 миллион тонна мұнай және 60 миллиард текше метр газ өндірді. Компания 300 миллион долларға жуық қаржыны әлеуметтік жобалар мен қайырымдылыққа жұмсаған, — деді Мемлекет басшысы.
Президент бұл көрсеткіштердің аясында мыңдаған жұмыс орны құрылып, озық технологиялар келгенін, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлкен үлес қосылғанын атап өтті. Компанияның қатысуымен Теңіз кен орнындағы Кеңейтудің болашағы жобасы табысты аяқталды. Бұл әлемдік мұнай-газ саласындағы ірі бастамалардың бірі саналады.
— Каспий қайраңында «Лукойл» «ҚазМұнайГаз» компаниясымен бірлесе «Қаламқас теңіз» және «Хазар» секілді перспективті жобаларды жүзеге асыруға кірісті. Бұл — стратегиялық жобалар. Кен орындарын игеру үшін алты миллиард доллардан астам тікелей инвестиция құю және екі мыңнан аса жаңа жұмыс орнын ашу көзделген. Аталған жобадағы қазақстандық үлесті арттыру мақсатында теңіз мұнайын өндіру платформасына Маңғыстау облысының кеме жасау және жөндеу өндірісі тартылған. Кәсіпорын Қарашығанақ кен орнында жұмысын жемісті жалғастырып келеді. Сонымен қатар қазіргі таңда «Лукойл» Каспий құбыр консорциумын дамытуға атсалысуда. Мұның да еліміз үшін маңызы ерекше. Осы стратегиялық мәні зор бағдар арқылы Қазақстан мұнайы ондаған мемлекетке жеткізіліп жатыр. Сол арқылы еліміздің жаһандық энергетика нарығындағы рөлі нығайып келеді, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент отыз жыл ішінде Қазақстан мен «Лукойл» сындарлы ынтымақтастық жолынан сүрінбей өткенін атап өтті.
Мемлекет басшысы 2019 жылы Алматы облысында жағармай зауытының іске қосылуын ынтымақтастық тарихындағы ең маңызды кезең ретінде атады. Бұл — еліміздегі жоғары халықаралық стандарттарға сай келетін жағармай өндіретін алғашқы кәсіпорын.
— Корпорацияның әлеуметтік жауапкершілік танытудағы жоғары деңгейі мен қайырымдылық саласындағы қолдауын ерекше атап өткім келеді. Компанияның адам капиталын дамытуға айрықша көңіл бөлетіні қуантады. Ірі мұнай-газ нысандарында еңбек ететін мыңдаған қазақстандықтар жаңа білім алып, біліктілігін жетілдіріп, заманауи технологияларды игерді. Олардың кәсіби шеберлігі, еңбексүйгіштігі, өз ісіне адалдығы — Қазақстанның мақтанышы әрі келешек табыстарымыздың кепілі. Бір сөзбен айтқанда, отыз жыл ішінде Қазақстан мен «Лукойл» сындарлы ынтымақтастық жолынан сүрінбей өтті, — деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай-газ секторы Қазақстан экономикасында үлкен рөл атқаратынын жеткізді. Алда қолданыстағы кен орындарын одан әрі игеру міндеті тұр.
— Сонымен қатар ауқымды геологиялық барлау, шикізатты терең өңдеу жобаларын іске қосу, цифрландыру және жасанды интеллект технологияларын енгізу, сондай-ақ адамға, әлеуметтік салаға инвестиция құю жұмыстарының маңызы зор. «Лукойл» компаниясы бұл басымдықтарды толық қолдайтынына, болашақта стратегиялық ынтымақтастықты дамытуда жаңа табыстарға қол жеткізетінімізге сенімдімін. Еліміздің өркендеуіне үлес қосып жүрген компанияның барлық қызметкеріне алғыс айтамын, — деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы «Лукойл» компаниясының акционері Вагит Алекперовті қабылдады.