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    Президент Марокко Короліне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Мұхаммед пен оның отандастарын Марокко Корольдігінің төл мерекесі – Таққа отырған күнімен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент Марокко Короліне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    – Қазақстан мен Марокко арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы сан қырлы ынтымақтастық бауырлас халықтарымыздың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенімдімін, – деп жазылған жеделхатта.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Мұхаммедтің жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Марокко халқына бақ-береке тіледі.

    Осыған дейін Мемлекет басшысы Перу Президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған болатын.

     

    Қазақстан Президенті Марокко Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясаты Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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