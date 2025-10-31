KZ
    16:32, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының ректорын қабылдады

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының ректоры Анатолий Торкуновпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Ақорда.

    Президент Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының ректорын қабылдады
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы ММХҚИ-дің халықаралық қатынастар саласы бойынша білікті мамандарды даярлаудағы беделін жоғары бағалайтынын жеткізді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің базасында ММХҚИ филиалының ашылуын құптады. Қазір мұнда 100 студент білім алуда.

    Кездесу соңында Мемлекет басшысы Қазақстан мен Ресей академиялық қауымдастықтарының нәтижелі ықпалдастыққа ұмтылысы екі ел арасындағы қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға ықпал ететініне сенім білдірді.

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Queen’s University Belfast президенті және вице-канцлерімен кездесті.

