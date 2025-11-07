Президент Наталия Сац атындағы театрды 80 жылдық мерейтойымен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы 7 қарашада «Астана Балет» театрының сахнасында Наталия Сац атындағы Мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының 80 жылдығына арналған салтанатты іс-шара өтті.
Аңызға айналған ұжымды мерейтойымен Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтады. Президенттің құттықтау хатын ҚР Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева оқып берді.
Мемлекет басшысы театрдың балалар өнерін дамытудағы рөлін, ағартушылық миссиясын және елдің рухани өміріндегі маңызын ерекше атап өтті.
— Сіздердің сан қырлы шығармашылықтарыңыз еліміздің мәдени дамуына, қоғамымызда жасампаздық пен гуманизм құндылықтарының орнығуына айрықша үлес қосып келеді. Мемлекет театрды мәдениет ошағы, өнер мен адамға адал қызмет етудің рухани кеңістігі ретінде қабылдайтын көзқарастарыңызды жоғары бағалайды. Театрдың кең ауқымды қайта жаңғыртылуы жаңа көркем идеяларды жүзеге асырып, көрермен ықыласына бөленетін әсерлі қойылымдар жасауға тың мүмкіндіктер ашады деп сенемін. Көрермендердің шынайы қуанышы мен алғысы сіздерді Қазақстан игілігі жолындағы жаңа биіктерге жетелей берсін. Барша ұжымға шығармашылық шабыт, толайым табыс және театрдың одан әрі өркендей беруін тілеймін, — делінген құттықтауда.
Іс-шарада театр қызметкерлеріне Мемлекет басшысының Жарлығымен мемлекеттік наградалар табыс етілді. Атап айтқанда, Олег Гостев «Парасат» орденімен, Раиса Лешева мен Мақсат Сахиұлы «Құрмет» орденімен, Айдар Құрманбаев, Инна Поротикова, Марина Самбетбаева және Артём Селезнёв «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталды. Сондай-ақ, Александр Русиновичке «Шапағат» медалі, Анна Кузембаеваға «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» атағы берілді.
Марапаттарды Мемлекет басшысының атынан Аида Балаева табыс етті. Министр ұжымға шығармашылық табыс пен көрерменнің ыстық ықыласын тіледі.
Астанадағы мерейтойлық гастрольдер SATS ComUnity балалар студиясының тәрбиеленушілері сахналаған «Письма истории» атты миниатюрамен ашылды. Бұл — жас актерлер әйгілі театрдың тарихын сахна тілімен өрнектеген әсерлі қойылым.
Сондай-ақ елорда көрермендеріне театрдың негізін қалаушының өміріне негізделген «САЦ» спектакль-реконструкциясы ұсынылды. Қойылымда Қазақстандағы алғашқы балалар мен жасөспірімдер театрының ашылуы қарсаңындағы дайындық барысы бейнеленген.
Сахнада 1945 жылғы 7 қараша оқиғалары қайта жанданып, Наталия Сац жетекшілігімен актерлер Евгений Шварцтың «Красная шапочка» ертегісін сахнаға әзірлеуде.
Қойылымда Наталия Сац рөлін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, Ресейдің «Дружба» орденінің кавалері Татьяна Тарская сомдады. Қойылымның режиссері — Ресейдің «Золотая маска» театралдық сыйлығының лауреаты Галина Пьянова.
Сексен жыл ішінде театр үлкен қалыптасу жолынан өтті. Оның сахнасында Шварц, Пушкин, Маршак, Толстой және заманауи авторлардың туындылары қойылды.
Осы театрда тәрбиеленген ондаған актер бүгінде қазақстандық сахна жұлдыздарына айналды. Уақытпен бірге жаңарып, көрермен көзаймына айналған театр мейірімнің, шабыттың және ғажайыпқа сенімнің символы болып келеді.
Айта кетелік «URKER – 2025» ұлттық бәйгесінің жеңімпаздары анықталды.