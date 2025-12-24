KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:32, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы New Generation School Astana ғимаратына барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елорда нысандарын аралау барысында Мемлекет басшысы Нұра ауданында орналасқан NGS Astana жеке меншік білім беру мекемесінің жұмысымен танысты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент New Generation School Astana ғимаратына барды
    Фото: Ақорда

    1320 оқушыға есептелген мектеп жаратылыстану-математика және әлеуметтік-гуманитарлық бағыттарында білім береді. Әсіресе, математика мен ағылшын тілі тереңдетіп оқытылады.

    Президент посетил школу New Generation School Astana
    Фото: Ақорда

    Оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруға қажетті барлық жағдай жасалған.

    Президент New Generation School Astana ғимаратына барды
    Фото: Ақорда

    Оқушылар үш мезгіл тамақтандырылады. Ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларға қолайлы орта қарастырылған.

    Президент посетил школу New Generation School Astana
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевқа мектеп құрылысының бизнесті мемлекеттік қолдау шаралары аясында бой көтергені жөнінде баяндалды. Қаржының 40 пайызын «Даму» қоры кредит ретінде бөлген.

    Президент посетил школу New Generation School Astana
    Фото: Ақорда

    Президент оқу кабинеттерін, кітапхананы, спорт залын аралап көрді. 

    Президент New Generation School Astana ғимаратына барды
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын Тоқаев Tanym көпфункционалды кешенін аралағанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Астана Мектеп Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар