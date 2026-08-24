Президент олимпиада жүлдегерлеріне сыйақы сертификаттарын табыстады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Президент халықаралық пән олимпиадалары жеңімпаздарымен және жүлдегерлерімен кездескен еді.
Мемлекет басшысы салтанатты рәсімде халықаралық пән олимпиадаларында алтын, күміс және қола медаль иеленген оқушылар мен студенттерге сәйкесінше 1500, 1000 және 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржылай сыйақысы бар сертификаттарды табыстады.
Айта кетелік Президент барша дарынды жастарға әрдайым қолдау көрсетілетіні туралы айтқан еді.