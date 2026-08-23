Президент партиялардың теледебаттарына жоғары баға берді
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сайлауалды науқандағы партиялардың саяси бәсекесі деңгейін оң бағалады.
Бұл туралы Президент Тәуелсіздік сарайында өткен БАҚ өкілдерімен брифингте пікір білдірді.
– Мен бұл мәселеге оң баға берсем, қателеспеймін. Меніңше, саяси науқан жақсы өтті. Өте ұтымды, мазмұнды теледебаттар болды. Жастарымыз пікірталастарды зор ықыласпен тамашалады. Оған бәріміз де куә болдық. Бұл жаңғыруымыздың жаңа кезеңі әрі қарышты қадам болды деп айта аламын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетейік, бүгін еліміздің барлық өңірінде Құрылтай депутаттарын сайлау басталды. Дауыс беру 10 423 сайлау учаскесінде өтеді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында орналасқан №520 сайлау учаскесінде дауыс берді.
Бұған дейін Президент «Вице-президент кім болады?» деген сұраққа жауап берген еді.