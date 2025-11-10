Президент Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының бірінші орынбасарын қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуров қабылдады. Кездесуде Қазақстан Президентінің Мәскеуге жасайтын мемлекеттік сапары аясында қаралатын көпжоспарлы ынтымақтастықтың басты бағыттары талқыланды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы сапарға ерекше мән беріп отырғанын және келіссөздердің табысты өтетініне сенімді екенін жеткізді. Екі ел үкіметтерінің белсенді әрі үйлесімді жұмысының арқасында Ресей Қазақстанның жетекші сауда-экономикалық серіктестерінің бірі болып қала беретініне тоқталды.
Президент Владимир Путинмен екіжақты тауар айналымының көлемін таяу арада 30 миллиард долларға дейін арттыру жөніндегі уағдаластыққа қол жеткізілгенін еске салды. Сондай-ақ Ресей Федерациясы Қазақстан экономикасына қаржы салған жетекші инвесторлардың бірі болып отырғанына назар аударды. Былтыр жалпы инвестиция көлемі 4 миллиард долларға жетті.
Мемлекет басшысы елімізде көптеген ресейлік компания жемісті жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді. Бұл екі ел арасындағы өзара сенімнің жоғары деңгейін көрсетеді.
Денис Мантуров қонақжайлық танытқаны үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа ризашылық білдіріп, ресейлік тараптың екіжақты байланыстарды одан әрі кеңейтуге дайын екенін растады. Тараптар бірлескен жобаларды дамытуға берік негіз қалағанын айтып, олардың табысты жүзеге асырылатынына сенім білдірді.
Айта кетелік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлескен еді. Әңгімелесу барысында Қазақстан Президентінің Ресей Федерациясына жоспарланған мемлекеттік сапарына дайындық мәселесі талқыланды.
Қазан айында Қазақстанның Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевпен кездесуінде Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қараша айында Ресейге жоспарланған мемлекеттік сапарына дайындық қызу жүріп жатқанын мәлімдеген еді.