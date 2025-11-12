Президент: Ресей – Қазақстанның маңызды сауда-экономикалық және инвестициялық серіктесі
МӘСКЕУ. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейді Қазақстанның маңызды сауда-экономикалық және инвестициялық серіктесі деп атады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы өз кезегінде негізгі көрсеткіштерге тоқталды.
– 2024 жылдың қортындысы бойынша тауар айналымы шамамен 28 миллиард доллардан, ал биылғы 8 айда 17 миллиард доллардан асты. Басты міндет – екіжақты сауда көлемін 30 миллиард долларға дейін жеткізу.
Ресейден Қазақстан экономикасына құйылған тікелей инвестиция көлемі 27 миллиард доллардан асты.
2024 жылы Ресейдің салған капитал көлемі рекордтық 4 миллиард долларға дейін өсіп, еліміздің ірі инвесторына айналды.
Қазақстанның Ресейге құйған инвестициясы да артып, 15 жылда шамамен 9 миллиард долларға жетті.
Қазақстанда ресейліктердің қатысуымен 20 мыңнан аса компания жұмыс істейді. Бұл – елімізде қызмет ететін шетелдік капиталы бар кәсіпорындардың жартысына жуығы.
175 бірлескен жоба жүзеге асырылып жатыр. Тараптар іскерлік байланыстардың жоғары деңгейін одан әрі қолдауға және бизнес жүргізуге қажетті жағдай жасауға уағдаласты. Осы мақсатта Экономикалық ынтымақтастықтың 2030 жылға дейінгі кешенді бағдарламасы қабылданды, - деді Президент Қасым-Жомарт Тоқаев.
Еске сала кетейік, осыған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөздер қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының мемлекетаралық қарым-қатынасын жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық деңгейіне дейін жеткізу жөніндегі декларацияға қол қойғанын жазған едік.