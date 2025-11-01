KZ
    17:50, 01 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент Іс басқармасы қызметкерлері арасында қазақ күресінен турнир өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Жақсылық Үшкемпіров атындағы «Жекпе-жек» күрес сарайында ҚР Президенті Іс басқармасы қызметкерлері арасында қазақ күресінен дәстүрлі турнир өтті.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Шараның мақсаты – ұлттық спорт түрін насихаттау, жастардың дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру және салауатты өмір салтын дәріптеу. Сонымен бірге, турнир ұжымдар арасындағы корпоративтік рухты нығайтуға және спорттық тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    казакша курес
    Фото: Kazinform

    Жарысқа Президент Іс басқармасына қарасты түрлі мекемелер мен ұйымдардан келген 50 спортшы қатысты.

    Нәтижесінде 82 келіге дейінгі салмақ бойынша Президенті Телерадиокешенінің қызметкері Нұрболат Құлманов 1-орын, Материалдық-техникалық қамту басқармасынан Ернұр Тұрсын 2-орын және Медициналық орталық ауруханасынан келген Медет Маханбет 3-орын алды.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    82 келіден жоғары салмақта:

    1-орын – Есен Түгелбай (ПӘ Әкімшілік ғимараттар дирекциясы), 2-орын – Жансерік Қыдырбай (ПӘ Әкімшілік ғимараттар дирекциясы),

    3-орын – Аман Түгелбай (ПӘ Әкімшілік ғимараттар дирекциясы).

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    – Мен үшін бұл турнир жай ғана жарыс емес. Бұл ерік-жігер мен ұлттық спортқа құрметті көрсету мүмкіндігі. Қазақша күрес бізді біріктіреді және нағыз жеңіс – өзіңді жеңу екенін еске салады, – деді 82 кг дейінгі салмақтағы жеңімпаз Нұрболат Құлманов.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    «Ең үздік әдіс» номинациясында Қайырбек Омар (Президент телерадиокешені) және «Ең жасы үлкен қатысушы» номинациясында – Естай Тәшев («Бурабай даму») арнайы жүлде алды.

    Турнирді Материалдық-техникалық қамту басқармасы мен ҚР Президенті Телерадиокешені ұйымдастырды, сондай-ақ Қазақ күресі федерациясы қолдау көрсетті.

    Айта кетейік, қазақ күресінен әлем кубогында Қазақстан құрамасы 6 алтын медаль жеңіп алды.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

     

     

