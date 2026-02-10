KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:28, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевтің отставкаға кетуіне қатысты түсінік берді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстан президентіСадыр Жапаров Камчыбек Ташиевтің Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы қызметінен кетуіне қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Кабар ақпарат агенттігі. 

    Кыргызстан пока не готов к онлайн-голосованию на выборах — Садыр Жапаров
    Фото: ҚР президенті баспасөз қызметі

    - Мен бұл шешімді ең алдымен мемлекетіміздің мүддесі үшін, қоғамдағы, соның ішінде мемлекеттік органдар арасындағы бөлінудің алдын алу және керісінше – бірлікті нығайту мақсатында қабылдадым, - деп жеткізді президенттің сөзін оның баспасөз хатшысы Асқат Алагөзов.

    Осыған дейін Қырғызстанның ҰҚМК басшылық құрамында ауыс-түйіс болғанын хабарладық. 

    Қамчыбек Ташиев министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – ҰҚМК төрағасы қызметінен босатылды. Сондай-ақ төрағаның үш орынбасары қызметінен босатылды.

    ҰҚМК төрағасының міндетін атқарушы болып Жумгалбек Шабданбеков тағайындалды. Оның кандидатурасы Қырғызстан Республикасы Жогорку Кенешіне ҰҚМК төрағасы қызметіне тағайындауға бекіту үшін ұсынылып отыр.

    Зарина Туғанбаева
    Автор
