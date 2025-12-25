KZ
    Мемлекет басшысы Тараздағы әскери мектеп-интернатқа барды

    ТАРАЗ. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысына жұмыс сапары аясында мамандандырылған әскери мектеп-интернатының қызметімен танысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.

    Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барды
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы оқу кабинеттері мен спорт залын аралап көрді.

    Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барды
    Фото: Ақорда

    Президентке мекемеде 180 бала білім алып, интернатта тұратыны жөнінде баяндалды.

    Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барды
    Фото: Ақорда

    Мектеп жас өскіндерге білім беріп, тегін тамақтандырады әрі тұрғынжаймен қамтамасыз етеді.

    Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барды
    Фото: Ақорда

    Оқу бағдарламасы 7-11 сыныптарға арналған.

    Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барды
    Фото: Ақорда

    Білім ошағының негізгі мақсаты — келешектегі Отан қорғаушыларды даярлау, оларға әскери-патриоттық тәрбие беру.

    Әскери интернатта курсанттар сабақтан тыс уақытта роботты техника, дронды басқару, жасанды интеллект үйірмелеріне қатысады.

    Касым-Жомарт Токаев посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе
    Фото: Ақорда

    Болашақ әскери қызметшілерге ағылшын тілі тереңдетіп оқытылады.

    Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барды
    Фото: Ақорда

    — Қасым-Жомарт Тоқаев оқушылармен әңгімелесіп, мемлекет тарапынан әскери білім беру жүйесін дамытуға ерекше назар аударылып отырғанын атап өтті. Іс-шара соңында Мемлекет басшысы білім ошағына Бауыржан Момышұлының портретін және елімізде құрастырылған мектеп автобусын сыйға тартты, — делінген хабарламада.

    Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барды
    Фото: Ақорда

    Осыған дейін Жамбыл облысының бір топ азаматы мемлекеттік наградалармен марапатталғанын жазған едік.

