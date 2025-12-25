Жамбыл облысының бір топ азаматы мемлекеттік наградалармен марапатталды
ТАРАЗ. KAZINFORM — Олар еліміздің әлеуметтік-экономикалық және өнеркәсіптік дамуына қосқан елеулі үлесі үшін марапатқа ие болды. Сонымен қатар Президент Алғысын жариялады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы Жарлыққа қол қойды.
— Еліміздің әлеуметтік-экономикалық және өнеркәсіптік дамуына қосқан елеулі үлесі үшін наградталсын, — делінген құжатта.
«Құрмет» орденімен
1. Өтелбаев Мағауия Мейірбекұлы — «Жасыл Ел-Тараз» ЖШС гидротехнигі, Тараз қаласы
2. Сарбасов Бейсенбек Маханұлы — «Жылы бұлақ — Меркі» ЖШС аға шопаны, Жамбыл облысы;
үшінші дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен
3. Байділдаев Марат Тайтеліұлы — «Жамбыл электр жүйесі» ЖШС Жамбыл ауданы электр желілерінің электр монтері, Жамбыл облысы
4. Байтұрсынов Бақытбек Тұлымханұлы — «Бурное сүт компаниясы» ЖШС жүк көтергішінің жүргізушісі, Жамбыл облысының Жуалы ауданы
5. Өтениязов Садуақас Әбдіназарұлы — «Talas Investment Company» ЖШС сорғы қондырғылары машинисі, Жамбыл облысының Талас ауданы
6. Пичиневский Андрей Анатольевич — «Мерке ірімшік зауыты» ЖШС дәнекерлеушісі, Жамбыл облысы
7. Сағындықов Жұмабек — «Жасыл Ел Тараз» ЖШС учаске аула сыпырушысы
8. Сәтбаев Елубай — «Фабрика ПОШ-Тараз» ЖШС автотиеуіш жүргізушісі, Тараз қаласы
9. Туранов Райм Мансурович — «Казфосфат» ЖШС «Минералды тыңайтқыштар» Тараз филиалының слесары-жөндеушісі, Тараз қаласы;
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
10. Жолымбеков Сайлаубек Пашайұлы — «Мерке ет комбинаты» ЖШС мал дәрігері, Жамбыл облысы
11. Голубцов Андрей Анатольевич — «Т. И. Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС-і» АҚ энергоблок машинисі, Тараз қаласы
12. Жуковская Татьяна Александровна — Ali-Ko Sut 2023» ЖШС бас технологі, Жамбыл облысының Жуалы ауданы
13. Қожамқұлов Нұрталап Қуантайұлы — «Рысбаева и Ко» ЖШС баспагері, Тараз қаласы
14. Сүгірбаева Шынар Асыранқұлқызы — «Амир и Д» ЖШС технологі, Тараз қаласы
Бұдан бұрын Мемлекет басшысы Жамбыл облысына жұмыс сапарымен барғанын жазғанбыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарды аралап көрді. Оның ішінде «Әмір және Д» ЖШС, «Тараз» шағын индустриалдық аймағы, Dala Glass әйнек өндіретін кәсіпорны бар.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының жұртшылығымен кездесті.
Сөзінше, биыл Жамбыл облысына 600 млрд теңгеге жуық инвестиция тартылды.
Сондай-ақ Президент жамбылдықтарға ел дамуына қосқан үлесі үшін алғыс айтты.
Қасым-Жомарт Тоқаев Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы шешім қабылдағанын мәлімдеді.