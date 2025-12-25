Жамбыл облысының экономикасын күшейту керек, оған қажетті жағдай да, мүмкіндік те бар - Президент
ТАРАЗ. KAZINFORM - Тараз – ежелгі өркениеттің ізі қалған жер. Шежірелі шаһардың жұртымыз үшін орны ерекше, деді Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысы жұртшылығымен кездесуі барысында.
-Жамбыл облысының ахуалы әкім Ербол Қарашөкеевтің баяндамасына қарағанда жаман емес. Бірақ облыстың алдында маңызды, өзекті мақсаттар тұр. Бұл мақсаттарды толығымен орындау – әкімнің және бүкіл қызметшілердің ең негізгі міндеті.
Облыстың экономикасын күшейту керек. Оған қажетті жағдай да, мүмкіндік те бар. Белсенді жұмыс басталды. Жұмыстың қарқынын бәсеңдетуге болмайды.
Тараз – ұлтымыздың асқақ рухы, бай мәдениеті, елдік мұраты және ерлік дәстүрі тоғысқан қала. Бұл – ежелгі өркениеттің ізі қалған жер. Шежірелі шаһардың жұртымыз үшін орны ерекше, - деді Президент.
Сондай-ақ ол Тараздың екі мың жылдық тарихын мақтан ететінімізді, әулиеата жерінде мемлекеттігіміздің тұғырын нығайтқан талай тарихи оқиғалар болғанына тоқталды.
- Қазақ хандығы осы аймақта құрылған. Көне қала тоғыз жолдың торабында тұр. Ежелгі Ұлы Жібек жолы қарт Қаратаудың етегін басып өткен. Әйгілі керуен жолы жаңа заманда жаңа қарқынмен дамып келеді. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» көлік дәлізі Жамбыл жері арқылы өтіп жатыр. Соның арқасында аймақтың стратегиялық маңызы артып келеді. Жамбыл облысы күн өткен сайын өркендеп келеді, - деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Жамбыл облысында жұмыс сапарымен жүр. Президент онда бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарды аралап көрді.