    15:03, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау туралы» заңға қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және білім беру-сауықтыру қызметтері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Президент «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау туралы» заңға қол қойды
    Фото: Ақорда

    Құжат бірнеше шараларды қарастырады, соның ішінде:

    тарихи-мәдени мұра нысандарын қорғау және пайдалану саласындағы лицензиялау жүйесін жетілдіру және біліктілік талаптарын айқындау;

    Ұлттық археологиялық қызметтің жұмыс істеу тәртібі мен археологиялық жұмыстарды үйлестіру құзыретін бекіту;

    археологиялық жұмыстар бойынша бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйе құру;

    тарихи-мәдени сараптама қорытындысын ескере отырып жер учаскелерін беру тәртібін нақтылау;

    археологиялық олжалар мен материалдарды табыстау, сақтау және пайдалану тәртібін, Ұлттық депозитарий құру арқылы реттеу;

    жоспарлы және жоспардан тыс археологиялық жұмыстарды бөлу және оларды жүргізуге біркелкі талаптар енгізу.

    Аталған өзгерістер археологиялық қызметті жүйелеуге және тарихи-мәдени мұра нысандарын сақтау кепілдігін қамтамасыз етуге бағытталған.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Президент Олжас Бектеновке көлік инфрақұрылымын жаңғырту бойынша бірқатар міндет жүктегенін жазған едік. 

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Заң Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
