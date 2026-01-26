Мемлекет басшысы: тәртіпсіздік пен заңсыздыққа жол беруге болмайды
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Бас прокуратурада жиын өткізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы азаматтарға деструктивті контентті таратудың құқықтық салдары жөнінде үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізген жөн екенін айтты.
— Технологияның қарқынды дамуы ақпараттық кеңістіктің түбегейлі трансформациясына жол ашады. Қоғамды жікке бөліп, азаматтарды бір-біріне қарсы қоятын деструктивті ақпарат таратуға бейіл адамдар да бар. Мұның бәрі өшпенділікке бастайтын ешкімге қажетсіз, тіпті қауіпті пікірталасқа жалғасады. Жасанды интеллектіні осындай адамдар ақпараттық қаруға айналдырып, заңға қайшы келетін контенттерді көптеп тарата бастайды. Бұған жол беруге болмайды. Ондай әрекеттерге құқықтық баға беріп, жауапкершілікке тарту қажет. Азаматтарға деструктивті контентті таратудың құқықтық салдары жөнінде үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізген жөн, — деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев тәртіпсіздік пен заңсыздыққа жол беруге болмайтынын еске салды.
— Ұлттық құрылтай отырысында мен отаншылдық ұғымы туралы пікірімді айттым. Отаншылдық, бұл жай ұран емес, отаншылдық дегеніміз — қасиетті сезім, мұның әсіреұлтшылдыққа еш қатысы жоқ. Қазақстанда біз отаншылдық ұғымына жауапкершілік және жасампаздық тұрғысынан қарауымыз керек, яғни отаншыл азамат ең алдымен жауапкершілігі жоғары және жасампаз азамат болуға тиіс. Отанға деген сүйіспеншілік — саяси ұпай жинау немесе қызметтік мансап жасау емес, бұл — Отаныңа жақсылық жасау, еліңе пайда әкелу деген сөз, — деді ол.
Сонымен қатар жиында Бас прокурор Берік Асылов, Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, Президенттің көмекшісі Қуанышбек Есекеев, Ішкі істер министрі Ержан Сәденов сөз сөйледі.