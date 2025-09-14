Президент Телерадиокешені фейктер туралы деректі фильм түсірді
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Президенті Телерадиокешенінің Деректі фильмдер орталығы «FAKE YOU: алдау анатомиясы» атты жаңа зерттеу фильмінің тұсаукесерін өткізді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Фильмде фейк ақпараттардың дамуына толық шолу жасалды: XIX ғасырдағы аңғал газеттегі мистификациялардан бастап, нейрожелілер көмегімен жасалған шынайы көрінетін дипфейктерге дейін.
Авторлар бүгінгі картинка, дыбыс, видео және жасанды интеллект қалай жаппай алдау қаруына айналып жатқанын айтады.
Нағыз аудиториямен жүргізілген тәжірибелер жалғанды шындықтан айыру әлдеқайда қиындап бара жатқанын көрсетті.
Кинокартина фейктердің адамдарға қалай әсер ететінін және көзі ашық адамдардың өзі оған қалай алданып қалатынын зерттейді.
Бұдан бұрын Президент Телерадиокешені түсірген «Құлалы аралының адамы» деректі фильмі көрерменге жол тартқанын жазған едік.
Фильм бүгін сағат 16.30-да Jibek Joly арнасында көрсетіледі.