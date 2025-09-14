KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:00, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Президент Телерадиокешені фейктер туралы деректі фильм түсірді

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Президенті Телерадиокешенінің Деректі фильмдер орталығы «FAKE YOU: алдау анатомиясы» атты жаңа зерттеу фильмінің тұсаукесерін өткізді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Президент телерадиокешені фейктер туралы деректі фильм түсірді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Фильмде фейк ақпараттардың дамуына толық шолу жасалды: XIX ғасырдағы аңғал газеттегі мистификациялардан бастап, нейрожелілер көмегімен жасалған шынайы көрінетін дипфейктерге дейін.

    Президент телерадиокешені фейктер туралы деректі фильм түсірді
    Фото: видеодан алынған скрин

    Авторлар бүгінгі картинка, дыбыс, видео және жасанды интеллект қалай жаппай алдау қаруына айналып жатқанын айтады.

    Президент телерадиокешені фейктер туралы деректі фильм түсірді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Нағыз аудиториямен жүргізілген тәжірибелер жалғанды шындықтан айыру әлдеқайда қиындап бара жатқанын көрсетті.

    Президент телерадиокешені фейктер туралы деректі фильм түсірді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Кинокартина фейктердің адамдарға қалай әсер ететінін және көзі ашық адамдардың өзі оған қалай алданып қалатынын зерттейді.

    Бұдан бұрын Президент Телерадиокешені түсірген «Құлалы аралының адамы» деректі фильмі көрерменге жол тартқанын жазған едік.

    Фильм бүгін сағат 16.30-да Jibek Joly арнасында көрсетіледі.

    Тегтер:
    Президент Телерадиокешені Жасанды интеллект Видео Кино Фейк Жалған хабарлама
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар