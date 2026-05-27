Президент Телерадиокешенінің кинолекторийі Таразда жалғасты
ТАРАЗ. KAZINFORM — Президент Телерадиокешенінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған «Хроникадан — болашаққа» атты ағартушылық жобасының оңтүстік өңірдегі қорытынды шарасы Тараз қаласында өтті.
Президент Телерадиокешенінің деректі кино орталығы шығармашылық тобының келуі жергілікті көрермен тарапынан қызу қолдауға ие болды.
Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Айжан Есмағамбетова өңір тұрғындары атынан шығармашылық ұжымға алғыс білдіріп, көрсетілімдердің маңызына тоқталды.
— Бүгінде деректі кино қоғамның тарихи жадының маңызды бөлігіне айналып отыр. Мұндай туындылар арқылы біз оқиғаларды тек ресми хроника ретінде емес, адам тағдыры мен үлкен үдерістер арқылы тереңірек түсінеміз. Тараз тұрғындары үшін мазмұны әртүрлі болғанымен, идеясы ортақ «Aral», «Қуатты серіктес», «Travel Kazakhstan» және «Құлалы аралының адамы» фильмдерін тамашалауға жақсы мүмкіндік туды, — деді ол.
Көрсетілім барысында ерекше әсер қалдырған туындылардың бірі — «Құлалы аралының адамы» фильмі болды. Фильм жетуі қиын метеостанцияда еңбек ететін Петр Лупенковтың өмірін арқау етеді. Ол өркениеттен алыс жүрсе де, өз ісіне адал кейіпкер ретінде бейнеленген.
Көрермендердің бірі Адал Айтқали фильм туралы пікір білдіріп, оның терең эмоционалдық әсерін атап өтті.
— Бұл сырттай байсалды көрінгенімен, ішкі мазмұны аса қуатты туынды. Мұнда артық сөз жоқ, бірақ терең ойға жетелейтін бейнелер көп. Каспий теңізінің қатал табиғаты мен кейіпкер тағдыры адамды бейжай қалдырмайды. Петя (Петя есімді кейіпкер, Петя көке) — рухы мықты тұлға, — деді ол.
Ал «Travel Kazakhstan» фильмі Қазақстанды туристік бағытта жаңа қырынан таныстырған туынды ретінде бағаланды. Көрермендер атап өткендей, фильм заманауи тәсілдермен түсіріліп, жас буынға жақын форматта ұсынылған.
— Қазақстанды жаңа көзқараспен көру қызықты болды. Әсіресе блогерлердің қатысуы фильмге заманауи сипат берген. Бұл деректі киноның да қазіргі заманға сай, тартымды бола алатынын көрсетті, — деді көрермен Анастасия Рожкова.
Бағдарлама аясында «Aral» фильмі де көрсетілді. Онда Арал теңізімен тағдыры тығыз байланысты балықшы Құнтуған Тұрғынбаевтың өмірі баяндалады. Сонымен қатар, мемлекет қолдауымен Арал теңізін қалпына келтіру бағытындағы жұмыстар да қамтылған.
Ал «Қуатты серіктес» фильмі Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылғы желтоқсанда Жапонияға жасаған ресми сапарына арналды. Туынды тек ресми кездесулермен шектелмей, технологиялық, энергетикалық және білім беру салаларындағы жаңа жобаларды да кеңінен көрсетеді.
Көрермендердің айтуынша, фильм халықаралық қатынастарды тек ресми форматта емес, мазмұнды әрі динамикалық оқиға ретінде жеткізе білген.
Осылайша, әртүрлі мазмұн мен ырғақтағы фильмдер бір арнаға тоғысып, елдің өткені, бүгіні және болашағы туралы тұтас ой қалыптастырды. Кинолекторий көрермендер үшін тек көрсетілім алаңы ғана емес, ел дамуы мен қоғамдық сана туралы мазмұнды диалог алаңына айналды.
Тараздан кейін көрсетілімдер Ақтау, Атырау, Орал, Ақтөбе, Өскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Қостанай, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған және Қонаев қалаларында жалғасады. Жоба 25 қыркүйекте Алматы қаласында қорытындыланады.
Көрсетілімдер облыстық әкімдіктердің қолдауымен өңірлік кинотеатрларда өткізіліп, барлық көрермен үшін тегін ұйымдастырылып жатыр.
