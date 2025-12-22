KZ
    16:38, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабаралады. 

    Президент ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты
    Фото: Ақорда

    Тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдер басшыларының кездесуіне Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен бірге Ресей Президенті Владимир Путин, Армения Премьер-министрі Никол Пашинян, Беларусь Президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров, Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон, Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов, Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев қатысты. 

    Президент ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты
    Фото: Ақорда

    ТМД басшылары өзара ынтымақтастықтың негізгі даму бағдары мен қадамдарын талқылады.

    Сондай-ақ Ұйым аясындағы ықпалдастықтың өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты. 

    Президент ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты
    Фото: Ақорда
    Президент ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты
    Фото: Ақорда

    Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен ТМД басшылары Эрмитажды аралағанын жазған едік. 

