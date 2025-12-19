KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:54, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент Токионың Төтенше жағдайлар жөніндегі ахуалдық орталығын аралап көрді

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Токионың Төтенше жағдайлар жөніндегі ахуалдық орталығын аралап көргенін мәлімдеді.

    Президент Токионың Төтенше жағдайлар жөніндегі ахуалдық орталығын аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Бұл азаматтық қорғаныс пен қаладағы қауіп-қатерлердің алдын алудың негізгі жүйесі саналады.

    - Орталықтың басты міндеті – қаладағы ахуалға ұдайы мониторинг жүргізу, төтенше жағдай кезінде билік органдарының іс-әрекетін үйлестіру, ықтимал қатер мен орын алған апаттар (жер сілкінісі, тайфун, су тасқыны, ірі техногендік апаттар, лаңкестік актілер) туралы ақпараттарды талдау, - делінген ақпаратта.

    п
    Фото: Ақорда

    БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жалған ақпараттың таралуына қарсы іс-қимылға баса көңіл бөлінеді. Бұл жұмыспен тәулік бойы мониторинг жүргізетін арнайы бөлімше шұғылданады.

    Президент Токионың Төтенше жағдайлар жөніндегі ахуалдық орталығын аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Ал күнделікті өмірде кешен дағдарыс жағдайларын басқару жүйелерін жоспарлау және жетілдіру, азаматтық қорғаныстың өңірлік жоспарын әзірлеу, оқу-жаттығу жиындарын дайындау және өткізу, халықты құлақтандыруға, апаттардың салдарын жоюға арналған ақпараттық жүйелерді дамыту ісімен айналысады.

    Айта кетейік, Астана әкімі мен Токио губернаторы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жапония Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар