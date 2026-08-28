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    Үкімет жаңа құрам жасақталғанша өз міндетін атқарады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» жарлыққа қол қойды.

    Үкімет үйі
    Фото: gov.kz

    Жарлыққа сәйкес, жаңадан сайланған Қазақстан Республикасы Құрылтайының алдында Үкіметтің өкілеттігін доғаруына байланысты қазіргі Үкімет жаңа құрам бекітілгенге дейін өз міндеттерін атқара береді.

    — Қазақстан Республикасы Конституциясының 69-бабының 1-тармағына, «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 4-бабына сәйкес жаңадан сайланған Қазақстан Республикасы Құрылтайының алдында Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілеттігін доғаруына байланысты ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

    Қазақстан Республикасы Үкіметінің жаңа құрамы бекітілгенге дейін Қазақстан Республикасының Үкіметі өз міндеттерін атқаратын болсын, — делінген құжатта.

    Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енді.

    Айта кетейік, бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың бірінші сессиясы өтіп жатыр.

     

    Үкімет Қасым-Жомарт Тоқаев
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар