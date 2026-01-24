17:35, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5
Президент Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысын қайта сайлануымен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысына құттықтау жеделхатын жолдады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев То Ламды Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысы қызметіне қайта сайлануымен құттықтады.
Қасым-Жомарт Тоқаев То Ламның Вьетнамды дәйекті түрде дамытуға бағытталған барлық бастамасының табысты жүзеге асуына тілектестік білдірді.
