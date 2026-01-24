KZ
    17:35, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Президент Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысын қайта сайлануымен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысына құттықтау жеделхатын жолдады. 

    Мемлекет басшысы Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысына құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев То Ламды Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысы қызметіне қайта сайлануымен құттықтады. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев То Ламның Вьетнамды дәйекті түрде дамытуға бағытталған барлық бастамасының табысты жүзеге асуына тілектестік білдірді.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтетінін жазған едік. 

