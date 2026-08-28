Президент жаңа депутаттарға: Қоғамға пайдасы тиетін шаруамен айналысу қажет
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы Құрылтай депутаттарына жеке бастың мүддесін емес, ел мүддесін басты орынға қоюға кеңес берді.
– Құрылтайдың бірінші шақырылымы – ел дамуының жаңа белесі. Халық сіздерге зор сенім артып отыр. Енді сол сенімді ақтап, қоғамға пайдасы тиетін шаруамен айналысу қажет, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президенттің айтуынша, әрбір шешім елдің тағдырына, мемлекеттің болашағына тікелей ықпал етеді. Сондықтан әр қадам байыппен жасалуға тиіс.
Жеке бастың мүддесі емес, елдің мүддесі басты орында тұруы керек.
– Құрылтай мемлекет пен халықтың арасында дәнекер болып, ұлтымызды ортақ іске ұйыстыруы қажет. Қазақстан парламентаризмін дамытуға елеулі еңбек сіңірген заңғар жазушы Әбіш Кекілбаевтың «Ең басты игілік – бірлік» деген тамаша сөзі бар. Шын мәнінде, біз ырысты ынтымағымыздың арқасында мемлекеттігіміздің тұғырын нығайтып, нық сеніммен алға қадам басып келеміз. Береке бірлік бар жерге ғана тұрақтайды. Ауызбіршілігімізді сақтай білсек, әлі талай белесті бағындырамыз. Барлық мақсат-мұратымызға жетеміз. Мен бұған кәміл сенемін, – деді Мемлекет басшысы.
Бұған дейін Қ. Тоқаев Құрылтайдың алғашқы құрамына айрықша жауапкершілік жүктелетінін айтқан еді.
Шетелдік инвесторлар құйған қомақты қаржы нәтижесінде еліміздің барлық өңірінде жаңа өндіріс нысандары мен жұмыс орындары ашылып жатыр.
Сондай-ақ Құрылтай билік жүйесінде іргелі өзгерістерге жол ашады.