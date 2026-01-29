KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:31, 29 Қаңтар 2026 | GMT +5

    «Президенттік республика» − Конституцияда еліміздің басқару нысаны нақтыланды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесші – Конституциялық комиссия төрағасының орынбасары Ерлан Қарин Конституцияның жаңа мәтініндегі маңызды толықтырулар туралы айтып берді.

    Конституция
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    − Қазіргі қолданыстағы Конституциядағы «Қазақстан Республикасы – Президент басқару нысанындағы біртұтас мемлекет» деген норманы нақтылап, жаңа редакцияда «Қазақстан Республикасы – унитарлы мемлекет, басқару үлгісі – Президенттік республика» деп нақты жазуды ұсынамыз, − деді Ерлан Қарин Конституциялық комиссияның бесінші отырысында.

    Сондай-ақ, қолданыстағы Конституцияның 3-бабында «Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық» деп көрсетілген. Оған «Егемендік иесі» деген сөз тіркесін қосу қажеттігі айтылып отыр.

    Сондықтан бұл бапты «Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы және егемендік иесі – Қазақстан халқы» деп жазу ұсынылды. Бұл конституциялық құрылыстың ішкі логикалық тұтастығын қамтамасыз етеді.

    Осыған дейін Ерлан Қарин Қазақстанға жаңа Конституция не үшін қажет екенін айтты.

     

    Тегтер:
    Ерлан Қарин Конституциялық комиссия Мемлекеттік кеңесші Конституциялық реформалар Конституция Конституциялық реформа
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар