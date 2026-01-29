«Президенттік республика» − Конституцияда еліміздің басқару нысаны нақтыланды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесші – Конституциялық комиссия төрағасының орынбасары Ерлан Қарин Конституцияның жаңа мәтініндегі маңызды толықтырулар туралы айтып берді.
− Қазіргі қолданыстағы Конституциядағы «Қазақстан Республикасы – Президент басқару нысанындағы біртұтас мемлекет» деген норманы нақтылап, жаңа редакцияда «Қазақстан Республикасы – унитарлы мемлекет, басқару үлгісі – Президенттік республика» деп нақты жазуды ұсынамыз, − деді Ерлан Қарин Конституциялық комиссияның бесінші отырысында.
Сондай-ақ, қолданыстағы Конституцияның 3-бабында «Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық» деп көрсетілген. Оған «Егемендік иесі» деген сөз тіркесін қосу қажеттігі айтылып отыр.
Сондықтан бұл бапты «Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы және егемендік иесі – Қазақстан халқы» деп жазу ұсынылды. Бұл конституциялық құрылыстың ішкі логикалық тұтастығын қамтамасыз етеді.
Осыған дейін Ерлан Қарин Қазақстанға жаңа Конституция не үшін қажет екенін айтты.