Президенттік жастар кадр резервіне кімдер енді
АСТАНА. KAZINFORM — Президенттік жастар кадр резервіне төртінші іріктеу аяқталды. 24 қазанда Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар кадр резерві жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы өтті. Оның қорытындысы бойынша 50 адам Президенттік жастар кадр резервіне қабылданды. Бұл туралы Мемлекеттік қызмет істер агенттігі мәлім етті.
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбай Президенттік жастар кадр резервіне төртінші іріктеу қазан айының соңында аяқталғанын айтты.
— Жобаның негізгі мақсаты — мемлекеттік басқару жүйесіне білімді, жауапкершілікті және жоғары кәсіби білікті жастарды тарту. Ниет білдірген 31 мыңнан астам үміткердің ішінен 7 436 адам іріктеуге қатысуға жіберілді. Алты кезеңнен тұратын іріктеу нәтижесінде резервке 50 үздік жас маман қабылданды. Бір орынға 148 адамнан келіп, бұл көрсеткіш 2023 жылғы іріктеумен салыстырғанда 16%-ға жоғары болды, — делінген хабарламада.
Агенттіктің мәліметінше, төртінші іріктеудің басты жаңашылдығы — мемлекеттік аппарат үшін аса сұранысқа ие салалық бағыттар бойынша Резервті қалыптастыру болды. Кандидаттар белгіленген квоталарға сәйкес қабылданды:
- «инфрақұрылымды, өнеркәсіпті дамыту және сауда саясаты» бағыты бойынша — 8 адам;
- «агроөнеркәсіптік кешен және қоршаған ортаны қорғау» бағыты бойынша — 9 адам;
- «сыртқы саясат және инвестициялар» бағыты бойынша –
8 адам;
- «экономикалық және қаржылық саясат» бағыты бойынша –
7 адам;
- «цифрландыру» бағыты бойынша — 9 адам;
- «әлеуметтік саясат және азаматтық қоғам» бағыты бойынша — 9 адам.
Жаңадан қабылданған резервшілердің толық тізімін pkrezerv.gov.kz жобаның ресми сайтынан көруге болады.
Резервке алынған сәттен бастап үш жыл ішінде резервшілер саяси мемлекеттік лауазымдарға, «А» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына, сондай-ақ «Б» корпусының басшылық лауазымдарына тағайындалуы мүмкін.
Айта кетейік, бұған дейін Президенттік жастар кадр резервінің 1 орнына 148 адам үміткер болғанын жазған едік.