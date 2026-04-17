    16:12, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Президенттің Анталиядағы форумға қатысуы халықаралық БАҚ пен меймандардың қызығушылығын тудырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың V Анталия дипломатиялық форумына қатысуы халықаралық баспасөз өкілдері мен меймандардың қызығушылығын тудырды, деп хабарлайды БОРТ N1 Telegram-арнасы.

    Фото: БОРТ №1

    Қазір Мемлекет басшысы панелдік пікірталасқа қатысып, сауалдарға жауап беріп жатыр.

    Түркия
    Аталған іс-шараға БАҚ пен саясаткерлер, дипломаттар жіті назар аударып отыр.

    Осыған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатиялық форумының панельдік сессиясына қатысу үшін NEST конгресс орталығына барғанын жазғанбыз.

    «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» тақырыбына арналған көшбасшылар пікірталасына Солтүстік Македония Президенті Гордана Силяновска-Давкова және Грузия Премьер-министрі Ираклий Кобахидзе қатысатыны белгілі.

    Ал модераторы — Түркия Ұлы Ұлттық жиналысының мүшесі, бұрынғы сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлу.

    Осыған дейін Kazinform агенттігінің аналитикалық шолушысы Анталиядағы басқосудың басты мақсатын саралап көрді.

     

     

    Айнұр Тумакбаева
