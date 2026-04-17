Президенттің Анталиядағы форумға қатысуы халықаралық БАҚ пен меймандардың қызығушылығын тудырды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың V Анталия дипломатиялық форумына қатысуы халықаралық баспасөз өкілдері мен меймандардың қызығушылығын тудырды, деп хабарлайды БОРТ N1 Telegram-арнасы.
Қазір Мемлекет басшысы панелдік пікірталасқа қатысып, сауалдарға жауап беріп жатыр.
Аталған іс-шараға БАҚ пен саясаткерлер, дипломаттар жіті назар аударып отыр.
Осыған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатиялық форумының панельдік сессиясына қатысу үшін NEST конгресс орталығына барғанын жазғанбыз.
«Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» тақырыбына арналған көшбасшылар пікірталасына Солтүстік Македония Президенті Гордана Силяновска-Давкова және Грузия Премьер-министрі Ираклий Кобахидзе қатысатыны белгілі.
Ал модераторы — Түркия Ұлы Ұлттық жиналысының мүшесі, бұрынғы сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлу.
Осыған дейін Kazinform агенттігінің аналитикалық шолушысы Анталиядағы басқосудың басты мақсатын саралап көрді.