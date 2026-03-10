Прокурор екі қылмыскерді қарусыздандырды
АСТАНА.KAZINFORM - Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры Жандос Қуанышбеков 30 қаңтарда кешкі уақытта «Қауіпсіз өңір» жобасы аясында қалада рейдтік шаралар кезінде, белгісіз азаматтың көмек сұрап айқайлаған дауысын естіп, дереу оқиға орнына барған.
Оқиғаның мән-жайын анықтаған соң, ол жедел түрде екі адамды құрықтап, полиция шақырған. Прокурордың шұғыл әрекеті нәтижесінде қылмыскерлер ұсталып, полицияға тапсырылды. Жеке тінту барысында күдіктілердің бірінен есірткі заттары табылды.
БҚО прокуратурасы мәліметінше, қазіргі уақытта заңсыз бас бостандығынан айыру, бопсалау және есірткі заттарын сақтау фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Күдіктілерге қатысты соттың санкциясымен «күзетпен ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Көрсеткен батылдығы үшін Жандос Қуанышбековті Полиция департаменті ведомстволық медальмен және бағалы сыйлықпен марапаттады.
