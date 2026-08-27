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    Психологтің кәсіптік стандарты бекітіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Психологтің кәсіптік стандартын бекіту туралы» бұйрық жобасы жарияланды.

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    Фото: freepik.com

    Кәсіптік стандарт «Психологиялық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 14-бабына сәйкес әзірленген.

    Құжат аясындағы кәсіби қызметтің негізгі мақсаты — психологиялық диагностика, кеңес беру, түзету, оңалту, абилитация, психопрофилактика және психологиялық ағарту арқылы балалар мен жасөспірімдерге, мүмкіндігі шектеулі және дамуында бұзылыстары бар адамдарға, сондай-ақ жеке тәртіппен психологиялық көмек алуға жүгінетін жеке және заңды тұлғаларға білікті, этикалық қағидаларға негізделген және ғылыми негізделген психологиялық көмек көрсету.

    Бұл көмек психологиялық әл-ауқатты сақтау мен нығайтуға, бейімделуге және өмір сапасын арттыруға бағытталған.

    Бұйрық жобасы 11 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға шығарылып отыр.

    Бұған дейін Психологтердің әдеп кодексіні жобасы жарияланған еді.

    Құжат Заң Психолог
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
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