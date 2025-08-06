KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:05, 06 Тамыз 2025 | GMT +5

    Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффты Кремльде қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ресей Федерациясының басшысы Владимир Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффты қабылдады. Кездесу Кремльде өтті, деп хабарлайды Kazinform РФ президентінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

    Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффты Кремльде қабылдады
    Фото: Кремль

    Келіссөздер жабық есік жағдайында, баспасөздің қатысуынсыз өтіп жатыр. Кремль кездесудің кадрларын жариялады. 

    Бұған дейін АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткофф Мәскеуге келгенін хабарлаған болатынбыз. 

    Тегтер:
    Ресей АҚШ Әлем жаңалықтары Путин Саясат
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар