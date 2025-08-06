17:05, 06 Тамыз 2025 | GMT +5
Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффты Кремльде қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM – Ресей Федерациясының басшысы Владимир Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффты қабылдады. Кездесу Кремльде өтті, деп хабарлайды Kazinform РФ президентінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Келіссөздер жабық есік жағдайында, баспасөздің қатысуынсыз өтіп жатыр. Кремль кездесудің кадрларын жариялады.
Бұған дейін АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткофф Мәскеуге келгенін хабарлаған болатынбыз.