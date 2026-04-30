Путин Трампқа Жеңіс күні қарсаңында келісім жасауға дайын екенін мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM - Ресей президенті Владимир Путин өзінің америкалық әріптесі Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы журналистерге РФ президентінің Халықаралық істер жөніндегі көмекшісі Юрий Ушаков мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
Ресей президенті Владимир Путин Дональд Трампқа Жеңіс күнін мерекелеу кезінде атысты тоқтату туралы келісім жасауға дайын екенін хабарлады.
Юрий Ушаков Украинадағы келісім аясында «Америка президенті соғыс қимылдарын тез арада тоқтатудың маңыздылығын және мұны барлық мүмкін жолмен жеңілдетуге дайын екенін» атап өтті.
АҚШ президенті Дональд Трамп Владимир Путинге Украинадағы қақтығысты шешу туралы келісімге қол жеткізу кезеңі жақын екенін айтты.
Ресей мен АҚШ президенттері арасындағы телефон арқылы сөйлесу бір жарым сағаттан астам уақытқа созылды. Бұл Трамп 2025 жылдың басында Ақ үйге оралғаннан бергі 12-ші телефон арқылы әңгіме болып отыр. Көшбасшылар бұдан бұрын 9 наурызда телефон арқылы сөйлескен еді.
