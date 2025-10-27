Путинцева Қытайдағы турнирде қарсыласын ойсырата жеңді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның екінші, әлемнің 75-ракеткасы Юлия Путинцева Цзюцзян (Қытай) WTA 250 турнирін жеңіспен бастады.
Жарыстың 5-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін әлемдік рейтингіде 107-орында тұрған андорралық Виктория Хименес-Касинцевамен өткізді.
Бірінші партияда Путинцева 6:3 есебімен басымдылық танытты. Екінші сетте қарқынын одан сайын үдете түсті – 6:1.
Бір сағат 20 минутқа созылған бәсекеде Путинцева 3 эйспен бірге 12 брейк-пойнттың бесеуін мүлт жібермеді. Хименес-Касинцева 1 брейкпен (6 брейк-пойнт) шектелді.
Юлия ширек финалға шығу үшін рейтингіде 309-сатыдағы қытайлық Чжэн Ушуан немесе әлемнің 115-ракеткасы, украиналық Юлия Страдубцеваның қай жеңгенімен таласады.
Кейінгі кезде сәтсіздікке тап болып, рейтингіде едәуір төмендеп кеткен Путинцева үшін бұл жарысты сәтті өткізудің маңызы зор.
