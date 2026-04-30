Теміртауда ірі алаяқтық әшкереленді: кәсіпорынға 190 млн теңге шығын келген

    АСТАНА. KAZINFORM — 27 сәуірде Қарағанды облысында полиция қызметкерлері «Qarmet» АҚ-да әрекет еткен қылмыстық топтың қызметін тоқтатты. Бұл туралы Polisia.kz жазды.

    Qarmet-тен темір ұрлаған алаяқтар әшкереленді: кәсіпорынға 190 млн теңге шығын келген
    Анықталғандай, күдіктілер жасырын алаяқтық схемаларды қолданып және кәсіпорынның жекелеген қызметкерлерімен сөз байласа отырып, жеткізілетін шикізаттағы темір құрамының көрсеткіштерін қолдан көтеріп отырған. Кәсіпорынға келтірілген залал шамамен 190 млн теңгені құрады.

    — Барлығы заңсыз әрекеттерге қатысы бар 13 адам ұсталды — олардың барлығы Теміртау қаласының тұрғындары. Тінту барысында ірі көлемде қаражат және басқа да заттай дәлелдемелер тәркіленді, сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, — делінген хабарламада.

    Қабылданған шаралар қалақұраушы кәсіпорынның тұрақты жұмысы мен тіршілігін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасатын болады.

    Бұған дейін Қарағанды облысында интернет-алаяқтықтың 335 фактісі тіркелгенін жаздық.

    Бақытгүл Абайқызы
    Авторы