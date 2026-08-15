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    Qazaqstan Barysy-2026 турнирінің ширек финалистері анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Qazaqstan Barysy — 2026 супертурнирі жалғасып жатыр.

    Qazaqstan Barysy-2026 турнирінің ширек финалистері анықталды
    Фото: Qazaqstan Barysy

    1/8 финалдағы тартысты белдесулердің қорытындысы бойынша турнирдің бас жүлдесі үшін күресті жалғастыратын сегіз үздік балуан анықталды:

    • Ғалымжан Қырықбай Санжар Жабборовты жеңді;
    • Мәди Еділбаев Мұхтар Дәлелханұлынан басым түсті;
    • Нұрсұлтан Қожагелдіұлы Нұрсұлтан Қабланды жеңді;
    • Жансерік Жұмабай Әділ Бескемпірді жарыс жолынан шығарды;
    • Еламан Ерғалиев Нұрдәулет Жарылғаповтан басым болды;
    • Алмас Жұмағали Саят Шамшиевті жеңді;
    • Жантілек Нұртілепұлы Жантілек Шынкеевтен басым түсті;
    • Әділ Оразбаев Әділет Сапарғалиевті жеңді.

    Осылайша ширек финалда төмендегі жұптар өзара белдеседі:

    1. Ғалымжан Қырықбай — Мәди Еділбаев;
    2. Нұрсұлтан Қожагелдіұлы — Жансерік Жұмабай;
    3. Еламан Ерғалиев — Алмас Жұмағали;
    4. Жантілек Нұртілепұлы — Әділ Оразбаев.

    Енді турнир шешуші кезеңге аяқ басты.

    Ширек финалда жеңіске жеткен балуандар жартылай финалға жолдама алып, Qazaqstan Barysy — 2026 супертурнирінің жеңімпазы атағы үшін күресті жалғастырады.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан күрестен Түркиядағы халықаралық турнирде үш медаль жеңіп алғанын хабарлаған едік.

    Күрес Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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