    09:53, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Рахмонов пен Махачев UFC жекпе-жегіне шығуы мүмкін

    АСТАНА.KAZINFORM - Қатардағы UFC Fight Night 256 турнирінде жартылай орта салмақтағы ресейлік жаңа чемпион Ислам Махачев пен рейтинг бойынша 4-ші орындағы қазақстандық Шавкат Рахмонов арасында кездесу өтті, деп хабарлайды Kazinform.

    п
    Фото: sports.kz

    Шавкат Қатар турнирінде жерлесі Асу Алмабаевты, ал Махачев өз жерлестері Сайгид Изагахмаев пен Тагир Ұланбековті қолдады.

    Шавкат пен Ислам шаршы алаңнан тыс жерде кездесті. Кейінірек сұхбатта ойларымен кеңінен бөлісті.

    — Иә, жаңа жұлдыздар жанып келеді. Олар жақсы нәтиже көрсетті - Пратес, Моралес. Екеуі де мықты. Біздің дивизион өте қызықты әрі бәсекеге қабілетті, сондықтан ол үнемі өзгеріп отырады. Исламды белбеуімен құттықтаймыз. Егер бәрі жақсы болса, жақын арада кездесеміз деп ойлаймын, - деді Шавкат Рахмонов.

    UFC чемпионы Ислам Махачев Рахмоновты Қатарда қарсы алғанын, қазақстандықтан құттықтаулар алғанын және қол алысқанын айтты.

    - Егер ол (Шавкат – авт.) сауығып, UFC келесі боксшы сол болады деп шешсе, неге болмасқа?! Біріншіден, ол қайтып оралуы керек. Ол бір жылдан астам уақыт бойы жекпе-жек өткізген жоқ, - деді Ислам Махачев.

    Айта кету керек, Рахмоновтың өзі 2026 жылдың ақпан айында ораламын деп санайды.

    Еске сала кетейік, Шавкат Рахмонов бұған дейін UFC-ден кету туралы қауесетті жоққа шығарған болатын.

    Тегтер:
    Спорт Жекпе-жек Шавкат Рахмонов
    Еркежан Смағұлова
    Автор
