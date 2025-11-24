Рахмонов пен Махачев UFC жекпе-жегіне шығуы мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM - Қатардағы UFC Fight Night 256 турнирінде жартылай орта салмақтағы ресейлік жаңа чемпион Ислам Махачев пен рейтинг бойынша 4-ші орындағы қазақстандық Шавкат Рахмонов арасында кездесу өтті, деп хабарлайды Kazinform.
Шавкат Қатар турнирінде жерлесі Асу Алмабаевты, ал Махачев өз жерлестері Сайгид Изагахмаев пен Тагир Ұланбековті қолдады.
Шавкат пен Ислам шаршы алаңнан тыс жерде кездесті. Кейінірек сұхбатта ойларымен кеңінен бөлісті.
— Иә, жаңа жұлдыздар жанып келеді. Олар жақсы нәтиже көрсетті - Пратес, Моралес. Екеуі де мықты. Біздің дивизион өте қызықты әрі бәсекеге қабілетті, сондықтан ол үнемі өзгеріп отырады. Исламды белбеуімен құттықтаймыз. Егер бәрі жақсы болса, жақын арада кездесеміз деп ойлаймын, - деді Шавкат Рахмонов.
UFC чемпионы Ислам Махачев Рахмоновты Қатарда қарсы алғанын, қазақстандықтан құттықтаулар алғанын және қол алысқанын айтты.
- Егер ол (Шавкат – авт.) сауығып, UFC келесі боксшы сол болады деп шешсе, неге болмасқа?! Біріншіден, ол қайтып оралуы керек. Ол бір жылдан астам уақыт бойы жекпе-жек өткізген жоқ, - деді Ислам Махачев.
Айта кету керек, Рахмоновтың өзі 2026 жылдың ақпан айында ораламын деп санайды.
Еске сала кетейік, Шавкат Рахмонов бұған дейін UFC-ден кету туралы қауесетті жоққа шығарған болатын.