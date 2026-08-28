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    Регби-7 бойынша Азия сериясында ел намысын қорғайтын әйелдер құрамасы белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ертең, 29 тамызда Қытайдың Сучжоу қаласында регби-7 бойынша Азия сериясының алғашқы кезеңі басталады.

    Регби-7 бойынша Азия сериясында ел намысын қорғайтын әйелдер құрамасы белгілі болды
    Фото: ҚР ҰОК

    Турнирде Қазақстан әйелдер құрамасының намысын 13 спортшы қорғайды.

    Құрама сапына келесі регби шеберлері енді:

    • Алина Аскерова;
    • Алёна Дробовская;
    • Екатерина Каменкова;
    • Снежана Попович;
    • Ирина Тычинина;
    • Анна Мельникова;
    • Амина Төлегенова;
    • Даяна Қазбекова;
    • Татьяна Кручинкина;
    • Диана Андриенко;
    • Оксана Шадрина;
    • Балжан Қойшыбаева;
    • Карина Сазонтова.

    Жарыс 30 тамызға дейін жалғасады.

    Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар