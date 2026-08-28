Регби-7 бойынша Азия сериясында ел намысын қорғайтын әйелдер құрамасы белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Ертең, 29 тамызда Қытайдың Сучжоу қаласында регби-7 бойынша Азия сериясының алғашқы кезеңі басталады.
Турнирде Қазақстан әйелдер құрамасының намысын 13 спортшы қорғайды.
Құрама сапына келесі регби шеберлері енді:
- Алина Аскерова;
- Алёна Дробовская;
- Екатерина Каменкова;
- Снежана Попович;
- Ирина Тычинина;
- Анна Мельникова;
- Амина Төлегенова;
- Даяна Қазбекова;
- Татьяна Кручинкина;
- Диана Андриенко;
- Оксана Шадрина;
- Балжан Қойшыбаева;
- Карина Сазонтова.
Жарыс 30 тамызға дейін жалғасады.