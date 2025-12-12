Рэпер Догг 2026 жылғы Олимпиада ойындарында АҚШ құрамасының құрметті жаттықтырушысы болды
АСТАНА. KAZINFORM – Америкалық рэпер Снуп Догг 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарында ҚШ құрамасының құрметті жаттықтырушысы болып тағайындалды, деп хабарлайды Kazinform.
Халықаралық Олимпиада комитетінің (ХОК) сайтында хабарланғандай, бұл әлемдегі ең беделді қысқы спорт жарыстарына қатысатын америкалық олимпиадашылар мен паралимпиадашыларды қолдау және шабыттандыру үшін құрылған ерікті лауазым.
Осылайша, рэпер ұлттық құрама спортшыларына армандарын жүзеге асыруға және ұлтты шабыттандыруға көмектесетін АҚШ Олимпиада комитетінің қызметкерлері, жаттықтырушылары, медициналық сарапшылары, әкімшілері және серіктестерінің желісіне қосылады.
- Нағыз жұлдыздар – бұл АҚШ құрамасындағы спортшылар, ал мен оларды қолдау және мүмкін сырттан аздап даналықпен бөлісу үшін келдім. Бұл команда спорттың ең жақсы жақтарын бейнелейді: талант, адалдық және табандылық. Егер мен бұған көбірек махаббат пен ынталандыру әкелсем, бұл мен үшін жеңіс болады, - деді Снуп Догг.
2024 жылғы Париждегі Жазғы Олимпиада ойындарында Снуп Догг NBCUniversal арнасының арнайы тілшісі қызметін атқарып, ең ірі тұлғалардың біріне айналды және 2026 жылғы Милан мен Кортинада қысқы Олимпиада ойындарында осы рөлге оралады.
Еске сала кетсек, Халықаралық Олимпиада комитеті (ХОК) 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары кезінде келісілген матчтарды болдырмау үшін Адалдықты қамтамасыз ету бөлімінің құрылғанын жариялады.