RES 2026 саммиті: Астанаға бірқатар ел басшылары келді
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада өтетін RES 2026 халықаралық экологиялық саммитіне қатысу үшін бірқатар мемлекет басшылары мен үкімет өкілдері Қазақстанға келді, деп хабарлайды ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі.
Шараға Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев, Әзербайжан Премьер-министрі Әли Асадов және Грузия Президенті Михаил Кавелашвили қатысады. Саммит 22-24 сәуір аралығында өтеді.
– Халықаралық RES 2026 экологиялық саммиті аясында мемлекеттер арасындағы экологиялық ынтымақтастықты нығайту және тұрақты даму мәселелері талқыланады, – делінген ресми ақпаратта.
Ауқымды іс-шара барысында қоршаған ортаны қорғау, климаттық өзгерістерге қарсы іс-қимыл және «жасыл» технологияларды дамыту бағыттары күн тәртібіне шығарылады.
Айта кетейік, cаммит аясында RES 2026 EXPO көрмесі және Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Халықаралық Аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттер басшыларының кеңесі өтеді.