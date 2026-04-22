    08:44, 22 Сәуір 2026 | GMT +5

    RES 2026 саммиті: Астанаға бірқатар ел басшылары келді

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада өтетін RES 2026 халықаралық экологиялық саммитіне қатысу үшін бірқатар мемлекет басшылары мен үкімет өкілдері Қазақстанға келді, деп хабарлайды ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі.

    Фото: ҚР Үкіметі

    Шараға Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев, Әзербайжан Премьер-министрі Әли Асадов және Грузия Президенті Михаил Кавелашвили қатысады. Саммит 22-24 сәуір аралығында өтеді.

    Фото: ҚР Үкіметі

    – Халықаралық RES 2026 экологиялық саммиті аясында мемлекеттер арасындағы экологиялық ынтымақтастықты нығайту және тұрақты даму мәселелері талқыланады, – делінген ресми ақпаратта.

    Фото: ҚР Үкіметі

    Ауқымды іс-шара барысында қоршаған ортаны қорғау, климаттық өзгерістерге қарсы іс-қимыл және «жасыл» технологияларды дамыту бағыттары күн тәртібіне шығарылады.

    Айта кетейік, cаммит аясында RES 2026 EXPO көрмесі және Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Халықаралық Аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттер басшыларының кеңесі өтеді.

    Тегтер:
    Грузия Астана Өзбекстан Саммит Әзербайжан
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
