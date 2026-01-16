Ресей азаматы Қазақстанда бүйрегін 50 мың АҚШ долларына сатпақ болған
АСТАНА. KAZINFORM — Павлодарда бүйрегін заңсыз сатпақ болған ресейлік сотталды.
Павлодар қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты тірі адамның ағзасын заңсыз сатуға оқталу дерегі бойынша қылмыстық істі қарады.
Сот материалдарына сәйкес, 2024 жылы Ресей Федерациясының азаматшасы пайда табу мақсатында Telegram мессенджері арқылы бүйрегін 50 мың АҚШ долларына сатуға келісім берген. Алдын ала келісім бойынша операция Павлодар қаласында жасалуы тиіс болған.
2025 жылы әйел Қазақстанға келіп, медициналық тексеруден өткен. Сондай-ақ ол 5 миллион теңге көлемінде алдын ала төлем алған, осыдан кейін полиция қызметкерлері тарапынан ұсталды. Қылмыс оның еркінен тыс мән-жайларға байланысты соңына дейін жеткізілмеген.
— Сот айыпталушының кінәсін мойындауын, өкініш білдіруін және асырауында жас балаларының барын ескере отырып, оған 10 ай бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Алайда қамауда болған уақыты жаза мерзіміне есептеліп, әйел сот залынан босатылды. Үкім заңды күшіне енді, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын Денсаулық сақтау министрлігі Kazinform сауалына жолдаған жауабында ағза алмастыру тәртібін түсіндірді.