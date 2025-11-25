Ресей Еуропа ұсынған «бейбітшілік жоспарын» қабылдаған жоқ
АСТАНА. KAZINFORM – Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаков Кремль негізінен АҚШ-тың бастапқы «бейбітшілік жоспарын» қабылдайтынын және еуропалық ұсыныстарды конструктивті емес деп санайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды DW ақпарат агенттігі.
Бұл ретте ол АҚШ пен Украина делегациялары Женевада талқылаған «бейбітшілік жоспарының» нұсқасын туралы айтып тұрғанын нақтылаған жоқ. Қазіргі сәтте бұл жоспардың ешбір нұсқасы ресми түрде жарияланған жоқ, «бейбітшілік жоспары» баптарының әртүрлі нұсқаларын тек бірнеше ақпарат агенттіктері мен БАҚ жариялады.
- Жоспарларға келетін болсақ: бүгін таңертең біз бір қарағанда мүлдем конструктивті емес және бізге сәйкес келмейтін еуропалық жоспар туралы білдік, - деп мәлімдеді Путиннің көмекшісі.
Осы арада Ушаков Мәскеудің «АҚШ-тың бейбітшілік жоспарының бір нұсқасымен таныстырылғанын, бірақ ол бойынша нақты келіссөз болмағанын» және «Аляскада талқыланған АҚШ бейбітшілік жоспарының көптеген ережесі Ресей үшін қолайлы» екенін мәлімдеді. Ушаков Вашингтонның жақын арада Мәскеумен «бейбітшілік жоспарының» егжей-тегжейін жеке талқылау үшін хабарласатынын жоспарлады, алайда «әзірге нақты келісімдер жоқ».
Украина мен АҚШ ресми өкілдері 24 қарашаға қараған түні Женевадағы «өнімді келіссөз» барысында екі ел делегацияларының бірлескен күш-жігерінің арқасында Украинада бейбітшілікке қол жеткізуге арналған жаңартылған «негізгі құжат» дайындалғанын мәлімдеді. Бірлескен мәлімдемеде екі тарап та консультациялардың нәтижелі болғанын мойындағаны атап өтілді.
АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Дональд Трамп әкімшілігінің бейбітшілік жоспарының қайта қаралған нұсқасын іске асыру әлеуеті жоғары екеніне сенім білдірді. Женевада Украина делегациясымен және оның еуропалық одақтастарымен кеңескеннен кейін ол тілшілерге келіссөз нәтижесінде енді әрі қарай жұмыс істеуге негіз болатын «негізгі құжат» жасалғанын мәлімдеді.
ЕО көшбасшылары америкалық ұсыныстармен келіспейтінін білдірді. Америкалық құжатқа жауап ретінде Германия, Франция және Ұлыбритания Украина қақтығысын шешуге арналған өз ұсыныстарының жобаларын ұсынды, оның толық мәтіні Reuters агенттігі жариялады.
«Еуроүштік» елдері дайындаған жоба Украинаның НАТО-ға қабылдануын және оның аумағында ұлттық қолбасшылықпен НАТО әскерін орналастыруды көздейді. Еуропалықтар сонымен қатар Украина Қарулы Күштерінің саны «бейбіт уақытта» 800 мың әскермен шектелуі керек деп санайды. Оның орнына Ресейге «қауіпсіздік мәселелері бойынша талқылауды қайта бастау» ұсынылып отыр.
Бұған дейін Трамптың Украинадағы бейбітшілік жоспарының барлық 28 тармағы жарияланды.