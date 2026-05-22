Ресей мектептерінде тәртіп үш деңгейлік жүйемен бағаланады
МӘСКЕУ. KAZINFORM – Биыл 1 қыркүйектен бастап Ресей мектептерінде оқушылардың тәртібін бағалаудың үш деңгейлік жүйесін енгізу жоспарланып отыр: үлгілі, рұқсат етілген және рұқсат етілмеген. Баға тәрбие жұмысын уақытылы түзетуге мүмкіндік береді. Бұл туралы Ресей Ағарту министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform-ның Мәскеудегі тілшісі.
Хабарламада бұл тәрбие мен білім беруге кешенді көзқарасты қалыптастырудағы маңызды қадам екені аталады. Бұл үдерісте директорлардың тәрбие ісі жөніндегі кеңесшілері үлкен рөл атқарады. Олар үшін мінез-құлықты бағалау маңызды маркерге айналады, ол динамиканы объективті бағалауға, тәуекел аймақтарын анықтауға және тәрбие жұмысын уақытылы түзетуге көмектеседі.
Оқушылардың тәртібін бағалау әдістемесін талдау нәтижелері Оңтүстік, Солтүстік Кавказ, Сібір, Орал және Қиыр Шығыс федералды округтері мен Байқоңыр қаласының тәрбие үдерісіне қатысушыларын біріктірген «Тәрбиенің жаңа философиясы» форумдарында талқыланды.
Тәртіпті бағалау қолдау көрсету функциясын орындап, оқушылардың ынтасын арттыруға, олардың әлеуметтік және эмоционалдық дағдыларын дамытуға, тәртіпті нығайтуға және сыныпта жағымды атмосфера құруға көмектесуі керек.
Оқушылардың өзін-өзі басқару белсенділері мен ата-аналарды бағалау процедурасын әзірлеуге, денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін жеке критерийлер жасауға, сондай-ақ сынып жетекшілерін оқытуға тарту ұсынылды.
Тәртіпті бағалауды сынау Шешенстанда, Мордовияда, сондай-ақ Новгород, Ярославль, Тула және Ленинград облыстары мен басқа өңірлерде өтті және 89 мектепті қамтыды.
Педагогтар бағалаудың әртүрлі үлгілерін пайдаланды: екі деңгейлі (есеп/есеп емес), үш деңгейлі (үлгілі, рұқсат етілген, рұқсат етілмеген) және дәстүрлі бес деңгейлі. Олардың әрқайсысы үшін белгілі бір критерийлер әзірленді.
2026/27 оқу жылында үлгіні сынау еліміздің 89 өңірінің әрқайсысында он мектепте өтеді, ал 2027/28 оқу жылында мінез-құлықты бағалау Ресейдің барлық мектептерінде енгізіледі.
Бұған дейін Ресейде 1-8-сынып оқушыларына мінез-құлық бағалары қойылатыны туралы жаздық.