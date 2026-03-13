Ресей жоғары білім беру жүйесін реформалауға дайындалып жатыр
МӘСКЕУ.Kazinform – Ресейдің жоғары білім беру жүйесін технологиялық өзгерістерді ескере отырып жаңарту жоспарланып отыр. Бұл туралы Ресей ғылым және жоғары білім министрі В.Фальков айтты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікиі тілшісі ресейлік БАҚ-қа сілтеме жасап.
Министрдің сөзінше, жасанды интеллектіден бастап ұшқышсыз жүйелерге дейінгі жаңа технологиялардың дамуы білім беру бағдарламалары мен мамандарды даярлау тәсілдерін қайта қарауды талап етеді.
Ведомство басшысы университеттердің міндеті студенттерге тек білім беріп қана қоймай, оларды жаңа технологияларды игеруге дайындау керектігін атап өтті. Қарқынды өзгерістер жағдайында іргелі білім беру және жылдам оқу қабілетін дамыту маңызды.
Фальков реформаның бағыттарының бірі университеттердің жұмыс берушілермен өзара іс-қимылын кеңейту болатынын нақтылады. Білім беру бағдарламаларының мазмұнын анықтаумен айналысатын федералдық оқу-әдістемелік бірлестіктердің құрамының кемінде жартысы бизнес өкілдерінен тұруы тиіс.
Сонымен қатар, жоғары білімнің құрылымын өзгерту қарастырылып отыр. Ресей қоғамында бакалавриаттың аяқталған және толыққанды білім деңгейі ретінде толыққанды түсінігі мен көрінісі қалыптаспаған. Олардың функцияларын дұрыс түсінбеу еңбек нарығын да, білім беру жүйесін де бұрмалады.
Қазір Ресейде жоғары білімді жаңартудың пилоттық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Оған 17 университет қатысып, олар жұмыс берушілермен бірлесіп білім беру бағдарламалары мен мамандықтар тізбесін қайта қарастыру үстінде.
