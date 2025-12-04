Ресейде 2026 жылы «Молния» мессенджері іске қосылады
МӘСКЕУ.KAZINFORM - Ресейлік «Молния» мессенджерінің іске қосылуы 2026 жылдың басына қалдырылды, бастапқы мерзім биылғы қыркүйек болатын, деп хабарлайды агенттік тілшісі ТАСС-қа сілтеме жасап.
Мессенджерді іске қосу мерзімінің өзгеру себептерін платформа өкілдері атамады.
Бұл қосымша ресейлік «Ред софт» компаниясы мен қытайлық Passion компаниясының бірлескен әзірлемесі.
«Молния» - коммуникация мүмкіндіктерін, әлеуметтік контентті, төлемдерді, трансшекаралық сауданы және бизнеске арналған сервистерді біріктіретін бірыңғай платформа.
Мессенджердің баспасөз қызметінің мәліметінше, сервис жылдам өсіп келе жатқан Ресей–Қытай туристік ағымына, кәсіпкерлерге, контент авторларына, сондай-ақ трансшекаралық қызметпен айналысатын компанияларға арналған функционалды шешім ретінде әзірленіп жатыр.
-Біз студенттер, кәсіпкерлер, туристер және халықаралық цифрлық кеңістікте өмір сүретін барлық адамдар үшін қажет, қолайлы, қауіпсіз және заманауи құрал жасап жатырмыз, — деді «Молния»-ның бас директоры Михаил Толпышкин.
«Молния» компаниясы 2025 жылы сол атаудағы бизнес пен әлеуметтік сервистер экожүйесін дамытуға, сондай-ақ жаңа супер-қосымшаны дамытуға қолдау көрсету үшін құрылған. «Молния» ЖШС жаңа сервистің әлеуметтік құрамдас бөліктерден бастап бизнес-функциялар мен контентпен жұмыс істеуге дейінгі барлық бағыттарын қадағалайтын болады.
