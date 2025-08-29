Ресейде чикунгунья безгегінің алғашқы сырттан әкелінген жағдайы тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Ресей Федерациясында чикунгунья безгегінің алғашқы сырттан әкелінген жағдайы анықталды. Науқас орташа ауыр жағдайда ауруханаға жатқызылған, деп жазады ТАСС.
Бұл туралы Ресейдің тұтынушылар құқықтарын қорғау және адам әл-ауқатын қадағалау қызметі — Роспотребнадзордың баспасөз қызметі хабарлады.
— Биыл Ресей Федерациясында чикунгунья безгегінің алғашқы сырттан әкелінген жағдайы анықталды. Роспотребнадзор бұрын бұл аурудың басқа елдерден әкеліну қаупі бар екенін мәлімдеген болатын, сондықтан ведомство мамандары мұндай жағдайға дайын болды. Қазіргі уақытта науқас орташа ауыр халде ауруханада жатыр, — делінген хабарламада.
Баспасөз қызметінің мәліметінше, науқас Мәскеуге Шри-Ланкадан ұшып келген. Келесі күні медициналық көмекке жүгініп, инфекциялық бөлімге Денге безгегіне күдікпен жатқызылған. Алайда тексеру нәтижесі чикунгунья вирусына оң нәтиже көрсеткен. Диагнозды нақтылау үшін материал Роспотребнадзордың «Вектор» орталығына жіберілген.
Роспотребнадзордың мәлімдеуінше, Ресейде чикунгунья безгегінің таралу қаупі жоқ, себебі бұл инфекция тек маса шағуы арқылы — трансмиссивті жолмен жұғады. Сонымен қатар, ел аумағында ауруды тарататын маса түрлерінің саны эпидемиологиялық қауіп төндірмейді.
Ведомство барлық қажетті эпидемияға қарсы шараларды шұғыл түрде ұйымдастырып, жүргізгенін айтты.
Баспасөз қызметі атап өткендей, Ресей Федерациясының мемлекеттік шекарасындағы өткізу бекеттерінде «Периметр» жүйесі жұмыс істеп тұр. Бұл жүйе инфекциялық ауру белгілері бар адамдарды, эпидемиологиялық ахуалы қолайсыз елдерден келген кезде, анықтауға мүмкіндік береді.
Чикунгунья безгегінің белгілеріне: дене қызуының көтерілуі, буындардағы қатты ауырсыну, бұлшықет ауруы, жүрек айну, әлсіздік, бөртпе және буындардың ісінуі жатады.
Ауруды Aedes aegypti және Aedes albopictus атты екі түрлі маса таратады. Бұл масалар Денге безгегін де жұқтыра алады. Чикунгунья вирусына қарсы вакцина немесе арнайы дәрі-дәрмек жоқ.
Бұдан бұрын Қытайда чикунгуньяға арналған экспресс-тест әзірленгенін жазған едік.