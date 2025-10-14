KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:31, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Ресейде ең үлкен гауһар тастардың бірі табылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ресейдің Архангельск облысында Владимир Гриб атындағы кен орнында ең үлкен алмаз тасы табылды, деп хабарлайды Kazinform

    Ресейде ең үлкен гауһар тастардың бірі табылды
    Фото: t.me/@Цыбульский

    Бұл туралы аймақ басшысы Александр Цыбулский өзінің Telegram-арнасында жазды. Бұл қазіргі Ресейде өндірілген ең ірі бес алмаздың бірі.

    — Тас тек көлемі жағынан ғана таңқалдырып қоймайды, оның сапасы ерекше және нарықтық құны жоғары, — деп жазды Цыбульский.

    Мұндай кристалдар үлесі барлық табиғи алмаздардың 2%-нан аспайды.

    Қазақстандағы бриллиант нарығындағы проблемалар мен перспективалар туралы мына материалдан оқи аласыз. Сонымен қатар қойнауында қазба байлықтары бар жерлердің ортақ базасы құрылмақ

    Тегтер:
    Ресей Әлем жаңалықтары Қазба байлықтар
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар