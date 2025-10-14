17:31, 14 Қазан 2025 | GMT +5
Ресейде ең үлкен гауһар тастардың бірі табылды
АСТАНА. KAZINFORM – Ресейдің Архангельск облысында Владимир Гриб атындағы кен орнында ең үлкен алмаз тасы табылды, деп хабарлайды Kazinform.
Бұл туралы аймақ басшысы Александр Цыбулский өзінің Telegram-арнасында жазды. Бұл қазіргі Ресейде өндірілген ең ірі бес алмаздың бірі.
— Тас тек көлемі жағынан ғана таңқалдырып қоймайды, оның сапасы ерекше және нарықтық құны жоғары, — деп жазды Цыбульский.
Мұндай кристалдар үлесі барлық табиғи алмаздардың 2%-нан аспайды.
