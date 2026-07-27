Ресейде еңбек мигранттарына қойылатын талаптар күшейтілмек: 2027 жылдан бастап не өзгереді
АСТАНА. KAZINFORM – 2027 жылдан бастап Ресейде еңбек мигранттарына жаңа талаптар енгізіледі, оның ішінде елде тұратын отбасы мүшелерінің табысы мен қаржылық қауіпсіздігін бақылау бар, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
Басылымның мәліметінше, Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин Ресейде жұмыс істеуді жоспарлап отырған еңбек мигранттарына қосымша талаптарды белгілейтін заңға қол қойды.
Жаңа ережелерге сәйкес, шетелдік азаматтар өздерін және Ресей Федерациясында тұратын асырауындағы отбасы мүшелерін аймақтық коэффициентті ескере отырып белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен емес табыспен қамтамасыз етуі тиіс.
Егер олардың табысы қажетті деңгейден төмен болса, мигранттарға патент немесе жұмысқа рұқсат мерзімін ұзартудан бас тартылуы мүмкін. Бұл жағдайда шетелдік азамат және оның кәмелетке толмаған балалары Ресейден 15 күн ішінде кетуге міндетті болады.
Табыс деңгейін уәкілетті органдар бақылайды. Салық органдары жылдың үш, алты, тоғыз және он екі айы бойынша табыс туралы ақпаратты Ішкі істер министрлігіне жібереді. Бұдан басқа, мигранттардың өздері Ресейде тұрғылықты жері туралы жыл сайын хабарландыру алған кезде табыс туралы құжаттарды ұсынуға міндетті болады.
Бұдан басқа, уақытша және тұрақты тұруға рұқсаттарды қайтарып алу негіздерінің тізімі кеңейтіліп жатыр. Атап айтқанда, еңбек мигрантының табысы туралы ақпарат болмаса немесе олардың жан басына шаққандағы табысы аймақтық ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен болса елде тұру мерзімі қысқарады. Жеке тұлғаларда жұмыс істейтін, үй жұмыстарын орындайтын және жеке істерге көмектесетін мигранттарға да осындай шаралар қолданылады.
Мигрант жұмысшылардың балаларына қатысты бөлек ережелер қолданылады. Олар Ресейде тек ата-анасының жұмысқа рұқсаты мерзімі ішінде және ата-анасы мен әрбір бала үшін жеке табыс салығының белгіленген алдын ала төлемі төленген жағдайда ғана бола алады. 18 жасқа толғаннан кейін олар 30 күн ішінде елден кетуге немесе өздерінің патентін ресімдеуге міндетті.
Заң сонымен қатар жұмыс тәжірибесіне, дағдыларына немесе жетістіктеріне негізделген жоғары білікті мамандар болып саналатын мигрант жұмысшылар үшін ең төменгі жалақы шектерін нақтылайды.
Заң 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Бұл ретте заңның жекелеген ережелері үшін нақты мерзімдер белгіленді. Атап айтқанда, салық органдарының еңбек мигранттарының табысы туралы ақпаратты Ішкі істер министрлігіне жіберуін талап ететін ереже 2026 жылдың 1 қазанынан бастап күшіне енеді.
Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынған.
Осыған дейін Қырғызстан заңсыз мигранттарға айыппұлсыз елден шығуға мүмкіндік бергенін жаздық.