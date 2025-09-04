Ресейде кибершабуылдардан келген залал шамасы 1,5 трлн рубль
МӘСКЕУ. KAZINFORN — Ресей бизнесіне жасалған кибершабуыл саны өсіп келеді. Оның салдарынан биылғы жылдың 8 айында Ресей экономикасына келтірілуі мүмкін болжамды залал 1,5 трлн рубль болуы ықтимал (ҚР ҰБ 2025 жылғы 4 қыркүйектегі бағамы бойынша 224 млрд 550 млн 898 мың теңге). Бұл туралы Ресей Сбербанкінің басқарма төрағасының орынбасары Станислав Кузнецов Шығыс экономикалық форумында мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Оның айтуынша, жалпы алғанда жыл басынан бері Ресейдегі ұйымдарға қарсы кибершабуылдар саны үш есе артқан, ал Сбербанкке жасалған шабуылдар шамамен екі есе өскен.
Бағалауға сәйкес, мұндай өсім жағдайды нашарлату үрдісіне әкеліп отыр: 8 айда Ресей экономикасына келетін шығын шамамен 1,5 трлн рубль болуы мүмкін.
Көбінесе компанияларға қарсы DDoS-шабуылдар жасалады бұл қорғаныс құралдары жоқ компанияның қызметін тоқтатуға немесе тежеуге мүмкіндік береді. Одан күрделірек түрі әртүрлі бағыттардан компания жүйесіне зиянды бағдарламалық қамтама енгізуге тырысу.
Бағалау бойынша, кемінде 53% компания шабуылға ұшыраған, олар беделдік тәуекелдерге де, қаржылық шығындарға да тап болды.
