Ресейде SIM-карта IMEI-кодқа бекітіледі
МӘСКЕУ.KAZINFORM - Ресейде мобильді құрылғылардың сәйкестендіру нөмірлері (IMEI) дерекқорының жұмыс істеу негіздерін айқындайтын заң жобасы қабылданды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл бастама кибералаяқтыққа қарсы іс-қимыл шараларының екінші пакеті аясында жүзеге асырылып отыр. Мобильді құрылғыларды елге әкелу кезінде әрбір құрылғыға 15 таңбалы IMEI-нөмір беріледі, ол құрылғыны сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Аталған нөмірлер арнайы дерекқорға енгізіледі. Оның жұмыс тәртібін Ресей Үкіметі белгілейді.
Келісімшарт жасасу барысында мобильді оператор клиенттің смартфонының IMEI-нөмірін құжатта көрсетуге міндетті болады. Қай SIM-картаның қай құрылғыда пайдаланылып отырғаны туралы мәліметтер бірыңғай дерекқорға жіберіледі. Егер мобильді құрылғының идентификаторы дерекқорда болмаса немесе SIM-карта басқа құрылғыға тіркелген болса, операторларға байланыс қызметтерін көрсетуге тыйым салынады.
Нәтижесінде SIM-карта тек бір ғана құрылғыға бекітілетін болады.
Бұған дейін Мемлекеттік Думаның мемлекеттік құрылыс және заңнама комитеті шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға SIM-карталарды телефонның IMEI-нөміріне байламай сатқаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізуді көздейтін үкіметтік заң жобасын бірінші оқылымда қабылдауды ұсынған болатын.
Аталған заң жобасы РФ Қылмыстық кодексінің 28-тарауын — «Компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстарды» — 274(6)-баппен толықтырады. Бұл бап шетел азаматы немесе азаматтығы жоқ адаммен жасалатын байланыс қызметтерін көрсету туралы шартқа пайдаланушы жабдығының (мысалы, мобильді телефонның IMEI-нөмірі) сәйкестендіру деректерін енгізу міндетін орындамағаны үшін жауапкершілікті көздейді. Аталған SIM-карта сол шартта көрсетілген құрылғыда пайдаланылуы тиіс.
Бұған дейін Цифрлық даму министрлігінде SIM-карталарды енді қалай сатып алуға болатыны туралы айтылған болатын.