Ресейде утильалым мөлшері өсті
МӘСКЕУ.KAZINFORM – Биылғы 1 желтоқсаннан бастап Ресейде утилизациялық алымды есептеудің жаңа ережелері күшіне енді. Жаңа әдістеме бойынша алым мөлшерлемесі бірнеше мың рубльден бірнеше миллион рубльге дейін өсті.
Мұндай өсім ресейлік көлік нарығында шетелдік көліктердің күрт қымбаттауына ықпал етті, баға қозғалтқыш көлемі мен қуатына байланысты құбылып тұр, деп хабарлайды агенттік тілшісі.
Анықтама: Утилизация алымы – автокөліктерді болашақта жоюды қамтамасыз ету үшін өндірушілер мен импорттаушылар төлейтін міндетті төлем. Ресейлік өндірушілер үшін бұл алымды мемлекет өндірістің локализация деңгейіне қарай өтейді.
Үкімет қаулысына сәйкес, желтоқсан айынан бастап утильалым бойынша жеңілдік мөлшерлемелерін қолдану мүмкіндігі шектеледі. Бұған дейін қолдану мерзімі 3 жылдан аз көліктер үшін 3400 рубль, ал 3 жылдан асқан көліктер үшін 5200 рубль төленетін. Енді коммерциялық тариф қолданылады: базалық 20 мың рубль мөлшерлемесі ат күшінің санына байланысты коэффициентке көбейтіледі, нәтижесінде төле миллион рубльден жоғары болуы мүмкін.
Қуаты 160 ат күшіне дейінгі көлік иелері үшін 3400 немесе 5200 рубль көлеміндегі жеңілдікті төлемдер сақталады. Ал электромобильдер мен ІЖҚ дөңгелекке тікелей жалғанбайтын тізбекті гибридтер үшін есептеу электр қозғалтқышының 30 минуттық шекті қуатына немесе бірнеше мотордың жиынтық қуатына қарай жүргізіледі.
Утильалыммен қатар кедендік баж да сақталады, оның мөлшері қозғалтқыш көлеміне және көліктің жасына байланысты.
Мысалы, 1 желтоқсаннан бастап Camry көлігі үшін 173 ат күші бар нұсқаға утильалым 750 мың рубльді құрайды, ал 2,5 литрлік моторы бар нұсқаға – 2 002 000 рубль. Осыған байланысты аталған көлік түрлерінің бағасы да өседі.
Премиум-класс көліктері – 3 литрлік 375 ат күші бар BMW X5 – 2,4 млн рубльге, ал 4,4 литрлік 530 ат күшті X5 M60i нұсқасы – 3 818 000 рубльге қымбаттайды.
Бұл өзгерістердің бастамашысы – Ресейдің Өнеркәсіп және сауда министрлігі. Олар өзгерістердің себебі ретінде шағын көлемді, бірақ техникалық ерекшеліктері бойынша жоғары баж салынатын қуатты көліктерге ұқсас көптеген шетелдік автомобильдердің барын атады. Соның салдарынан бюджет кірісті толық көлемде алмайды және бір классқа жататын көліктер әртүрлі бағаланады.
Бұған дейін утильалым есебінен тұрмыстық қалдық полигондары салынатыны туралы жаздық.